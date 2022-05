Sabrina CARPENTIER

Notre centre de bien être vous propose des massages, gommage corporel et réflexologie plantaire. Dans une ambiance apaisante, vous retrouverez harmonie et dialogue avec votre corps, vous évacuerez les tensions. Chacun de nos massages est adapté à la personne qui le reçoit, pour un effet réel et pour vous permettre de retrouver un dialogue avec votre corps.



Ces prestations n'ont aucune vertu thérapeutique ou médicale et ne peuvent être associées à des prestations de kinésithérapie.



Elles n’ont aucun caractère sexuel ou érotique.

Toute proposition de nature à modifier la charte de déontologie de l'établissement signée avec la FFMBE sera systématiquement refusée et entraînera l'arrêt immédiat de la prestation engagée.