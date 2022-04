Blandine GEHIN

Après obtention de mon Master professionnel en Ecologie-Ethologie, j'ai intégré le bureau d'étude Asconit Consultants. Durant 4 ans, en tant que chargée d'études j'ai réalisé des dossiers réglementaires dont principalement des études d'impact, des dossiers de concertation et des dossiers de sécurisation (essentiellement pour Réseau de Transport d’Électricité).



Mon profil me permet d'apporter des connaissances et compétences dans la gestion et l'aménagement d'espaces naturels et des sentiers pédestres, la préservation de la biodiversité, des dossiers réglementaires ainsi que la coordination des différents acteurs d’un projet.



Je suis consciencieuse, organisée, polyvalente, sociable, aime travailler à la fois sur le terrain et en bureau et j’ai une grande capacité à approfondir mes compétences sur de nouvelles thématiques



Mes compétences :

Qgis et ArcGis

Microsoft Office