Blandine GUIRAUD

Après 10 ans comme chef de projet R&D chez Hutchinson SA (centre de recherche à Montargis) et aprés avoir suivi mon conjoint en région Grenobloise, je viens d'être embauchée chez Elitys Consulting (société d'ingénierie). Ma première mission est localisée chez une société d'imagerie médicale à Moirans, puis chez le spécialiste mondial de la gestion d'énergie dans l'équipe environnementale et matériaux.



Mes compétences :

Management de projet

Expertise sur les problématiques de collage

Optimisation process et industrialisation

Mise en oeuvre des thermoplastiques

Physico-chimie des matériaux

Normes environnementales Reach, ROHS...