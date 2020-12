Edouard MACÉ

Rattaché au Directeur du Développement pour les Produits de Performance, je suis en charge du développement des gammes pour le groupe Safic-Alcan sur les marchés des Revêtements, des Adhésifs, du Polyuréthane et des Spécialités Industrielles.



Mes principales missions comprennent :

- La coordination des relations avec nos principaux commettants (suivi et développement du parteneriat, contractualisation)

- Le support à nos filiales sur les marchés concernés (Europe, Turquie et Moyen-Orient).

- Le suivi de 2 filiales du groupe (représentant Safic-Alcan au CA).

- La recherche de nouveaux fournisseurs .

- La conception de produits sous marque Safic-Alcan et la sélection des sous-traitants qualifiés.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Export

Peinture

Marketing

International

Chimie