J’ai créé Blandine JACOB Ressources Humaines en 2001 après avoir exercé le métier de Conseil en Communication Ressources Humaines pendant une quinzaine d’années au sein du groupe PUBLICIS.



Mon objectif était d’associer :



- Mon approche personnelle du management opérationnel d’équipes commerciales et techniques dans le secteur très exigeant du conseil et du service,

- Mon expérience de conseil en communication et en sourcing,

- Ma connaissance des entreprises, de leurs métiers et de leurs pratiques acquises tout au long de ces années. J’ai eu la chance de travailler pour des entreprises très diverses : grands groupes du CAC 40, filiales de groupes américains, PME...



Cette expérience très large, enrichie au fil du temps, est très utile aujourd’hui pour identifier et apporter rapidement des solutions recrutement à mes clients.

Exercer le métier de conseil en recrutement m’a semblé l’issue logique de ce parcours opérationnel.



Je me présente comme un partenaire enthousiaste très attaché au résultat et à la qualité de la collaboration autant vis-à-vis de mes clients que des candidats qui me font confiance. Je fais appel à ma propre expérience de manager avant de prendre la décision de mettre en relation un candidat avec une entreprise ce qui me semble un des ingrédients de l’efficacité et de la réussite.



Cette approche m’a permis d’entretenir une collaboration très fructueuse avec les entreprises qui m’ont fait confiance depuis la création de cette structure. Mon objectif et mon plus grand plaisir sont toujours de satisfaire mes clients, de les aider à intégrer les meilleurs talents qui leur permettront d’aller toujours plus loin.



