Blandine JACOBY

Arrivée en 2002 à La Rochelle, je découvre chaque jour une nouvelle facette de l'économie locale en participant à l'élaboration d'études de marché et de dossiers documentaires pour les porteurs de projets et les collectivités locales. Documentaliste, je suis également chargée de veille, formatrice dans les domaines de la recherche d'information et la veille sur Internet. Je travaille au sein du service information économique des CCI de La Rochelle, Rochefort et Saintonge.



Veille

Étude de marché

Moteurs de recherche

Presse