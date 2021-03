Marie FAUJAS

Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de communication

- Conception et mise en œuvre de la ligne éditoriale des supports de communication.

- Développement et/ou création des supports de communication

- Relations avec les médias, les partenaires institutionnels et les prestataires extérieurs (graphistes, photographes, imprimeurs, pigistes)

- Gestion du budget et pilotage des marchés publics

- Management déquipe



Animation éditoriale (mise à jour, production de contenus).

Production de contenus et suivis de projets éditoriaux.

Gestion de dossiers spéciaux et des newsletters.

Optimisation du référencement naturel (SEO) au niveau des titres et du contenu.

Français irréprochable.

Utilisation des différents outils de gestion de contenu (CMS & blog).



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Journalisme

Ecriture

Presse

Réseaux sociaux