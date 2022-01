"Mon expertise est d'aider les entreprises et agences à comprendre, intégrer, améliorer les organisations, procédés, outils (classiques et digitaux), lors de périodes de transition (Internationalisation, globalisation), de changement (fusion, rachat) ou de crise (relation client, fournisseur...)



Parcours : Plus de 30 ans dans la communication et le marketing. Une triple expérience agence (Marques FMCG, grande consommation dans de nombreux secteurs), entreprise (responsabilité internationale dans des sociétés de l'IT) et conseil (missions détaillées dans la prochaine section)



Quelques réalisations :

Gestion de budgets internationaux.

Management d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles.

Lancement de marques importantes dans le soin, l'automobile, les boissons...

Organisation d'événements exclusifs et prestigieux (Orient-Express, Festival de Cannes).

Direction d'une société de 40 personnes et retour à son équilibre financier.

Mise en place de nouvelles organisations, processus, recrutements pour la gestion des campagnes digitales.

Mise en place d'une nouvelle coordination internationale dans l'automobile.

Création d'une plate-forme digitale DAM internationale.



Secteurs :

IT, automobile, grande consommation, services, industrie, BtoB et BtoC.



Bruno écrit régulièrement des articles dans la presse professionnelle.

Membre de GRANDEAR, réseau de conseils seniors et spécialiste sélectionné par le cabinet Thirdbridge.



Site : http://bruno-dubois.branded.me pour des témoignages clients, dirigeants et collaborateurs.



Mes compétences :

Relation Client

budgets

Présentation au management

Customer Relationship Management

Publicité