Catherine LAMARSAUDE

Thetapress prend en charge la communication, la production de contenus multimédia, de documents interactifs (auparavant Comnoo), de Box jardin événementielles, de Box scolaires,...



- pour vos discours de marque, de vente, de sensibilisation, de prévention.

- pour développer la notoriété, créer l’engagement, générer des leads

- pour démultiplier votre présence digitale



Thetapress vous accompagne dans l’élaboration de vos stratégies de contenus et vous propose des outils ad hoc, digitaux ou non.



- Stratégie éditoriale et digitale

- Brand Content

- Storytelling

- Transmedia



Si vous êtes curieux, visionnaire, audacieux,

si vous aimez la nouveauté, la créativité et l’étonnement,

rencontrons nous ! catherine@thetapress.fr



Mes compétences :

Brand content

Formation

Marque employeur

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Animation de groupes