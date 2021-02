Consultante en "relocation", j'interviens auprès des salariés d'entreprises en situation de mobilité professionnelle.

Pendant toute la durée de votre recherche de logement, je vous conseille et vous accompagne, depuis la sélection des biens et la prise de rendez-vous, jusqu'à la signature du contrat de bail, l'état des lieux et tout autre service lié à votre mobilité.