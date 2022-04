Blandine LACHAUME

Après un parcours professionnel dans l'immobilier où les lieux de vie étaient

au centre de mon métier, j 'ai constaté la nécéssité d'un regard neuf et extérieur pour transformer ou optimiser nos cadres de vie.



Conciliant mon expérience et ma passion pour la décoration d'intérieur et l'architecture,j'ai entrepris une formation diplomante de décoratrice

à l'IFAT (Ecole d' architecture d' intérieur) de Vannes à la suite de laquelle est né uncertainstyle.



Mes compétences :

Dessin 3D

Plans

Croquis