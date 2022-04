Bonjour, je me présente, Blandine Laffineur, j'ai 34 ans. Je vis à Halluin.

J'ai effectué mes études à l'Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc de Tournai, en Belgique, où j'ai développé une certaine créativité, ainsi qu'une grande ouverture d'esprit dans le milieu du bâtiment.

Durant ces dernières années, j'ai participé à quelques missions en cabinet d'architecture.

Je possède également une autre expérience, toujours dans le bâtiment, grâce à mon dernier emploi au sein du bureau d'études Projex à Villeneuve-d'Ascq, dans lequel l'esprit d'équipe et l'écoute représentaient la base du travail. Dans ce bureau d'études, en tant que dessinateur-projeteur, j'ai principalement travaillé sur deux des cinq phases essentielles d'un projet, à savoir la maîtrise d'œuvre et l'exécution.

Dans les deux cas, je réalise des dessins architecturaux, aussi bien au niveau de la conception, en cabinet d'architecture, que d'un point de vue technique, en bureau d'études, pour mener à bien un projet. J'ai participé entre autres à la réalisation des plans de structure béton du futur centre commercial de Lille "Lillénium".

Je travaille donc sur des logiciels de CAO-DAO, en particulier Autocad.

Je suis ouverte à élargir mes connaissances et à approfondir mes compétences dans ce milieu.

C'est un métier qui me passionne, je suis donc très motivée à trouver un emploi assez rapidement.

Je suis disponible de suite.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Office

Microsoft Excel

Data Access Object

Adobe Photoshop