Aline GINOUX

"Passionnée de civilisations anciennes depuis l'enfance, j'ai développé très tôt le goût des voyages. C'est cette soif de découvertes qui m'a poussé à entreprendre des études d'architecture.

Le diplôme en poche, j'ai travaillé dans différentes agences dont les dernières en date, sur l'île de la Réunion. Ces derniers postes en département d'Outre-Mer m'ont ainsi permis d'enrichir mes compétences dans les normes et réglementations spécifiques à un climat et un mode de vie différent.

Aujourd'hui, de retour dans ma région natale et forte de cette expérience, je voulais partager et mettre en oeuvre toutes ces compétences techniques, sociologiques et artistiques pour façonner le projet de vos attentes."



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

AutoCAD

Sketch up

Artlantis