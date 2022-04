Blandine LAPERCHE

Très prochainement diplômée d'une licence professionnelle en Multimédias et titulaire d'un BTS Audiovisuel option Gestion de Production, je recherche un poste d'assistante de production.

Rigoureuse, organisée et efficace, je sais travailler en équipe et être autonome. J'ai de l'expérience dans la production de fiction, de documentaire, de direct et dans l'animation, ainsi que dans la gestion de base de données grâce à mon récent stage au sein de la rédaction d'AlloCiné.



Mes compétences :

Adobe Lightroom

Photographie

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Microsoft Office