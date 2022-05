Martine LAPERCHE

Forte d'une solide expérience dans le bâtiment, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans un grand groupe, dans une PME, mais aussi dans un cabinet d'architectes dans les TOM. Ces postes m'ont permis de connaître deux facettes de mon métier (côté entreprise et côté maître d'œuvre). Responsable d'un service administratif, j'ai notamment pu mettre en exergue mes capacités de management (de proximité et à distance), d'organisation et de productivité.

Par ailleurs, ma polyvalence, ma compétence et ma rigueur constituent des atouts majeurs me permettant une complète autonomie.

En recherche active, je suis ouverte à toute proposition m'offrant la perspective de continuer à évoluer professionnellement et recherche un emploi dans tout secteur d'activité avec une préférence pour le bâtiment afin de mettre en pratique l'expérience acquise au cours de ma carrière.





Mes compétences :

Autonomie

Gestion de projet

Charisme

Efficacité

Capacité d'adaptation

Rigueur