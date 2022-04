Blandine LE BESCOND

- Production événementielle: recherche et choix des prestataires (fabrication décors, audiovisuel, lumière, accueil, traiteurs etc...), appels d’offres et négociation, recrutement des équipes techniques (régisseurs, assistants techniques, hôtes et hôtesses), recherche de lieux et repérage



- Coordination globale d’événements: suivi de conception des projets, des plans et des décors avec les prestataires (contretypages couleurs, validation prototype), planning montage et démontage.



Coordination, organisation et supervision des intervenants internes et externes.



Gestion, création et respect des budgets: gestion administrative (établissement des bons de commande, validation des factures).



Rédaction de briefs pour scénographes.



Anglais courant I Maîtrise du Pack Office I Autocad

Bonne connaissance de la technique et de la logistique événementielle, réel savoir-faire technique (compréhension des projets créatifs, lecture des plans), grande expérience terrain en France et à l'International, sens du détail.

Bon réseau de free-lance et prestataires événementiels divers.



Mes compétences :

Illustrator

Pack office et recherche internet

Mapexpo

Autocad