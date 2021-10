Bruno RANC

Business Development Manager chez SilentArena



NOUVEAU CONCEPT DE DIFFUSION DE SON pour vos événements et Soirées!



Avec ses casques audio HF, SilentArena propose à la location: une nouvelle façon de diffuser du son.

Ce que vous transmettez traditionnellement par un système de Haut- Parleurs, nous le diffusons au travers de nos casques: DJs,Groupes musicaux en live, Orateurs, Musique de film La liste est sans fin .



Ce nouveau concept de diffusion sonor est maintenant très largement utilisé pour :



- SOIRÉES DANSANTES (Silent Disco)

- PROJECTIONS CINÉMA

- CONFÉRENCES

- TRADUCTION SIMULTANÉE

- VISITES GUIDÉES

- SALONS PROFESSIONNELS ( Organisateur et exposants)

- FLASH MOB

- FESTIVALS, CONCERTS

- ÉVÉNEMENTIELS GRAND PUBLIC



Le Groupe SilentArena c'est :



- Leader Mondial dans la location de casques audio HF, avec une présence dans 8 pays.

- Plus de 25 000 casques disponibles à la location ( courte et longue durée)

- Plusieurs modèles de casques, jusqu'à 8 canaux de diffusion.

- Parfaite qualité du son,

- Réglage individuel du volume sonore.

- Utilisation en intérieur ou exterieur.

- Plus de nuisance sonore







Retrouvez vidéos, photos, références sur nos liens (en français) :



- www.silentaudioconcept.com