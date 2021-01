Blandine LE MENE

Fille d'artisan, passionnée par les métiers manuels surtout ceux de la décoration, c'est à l'issue d'un stage de 3ème chez un tapissier décorateur que j'ai découvert et aimé ce métier. Lors de mes formations, j'ai par exemple réalisé des décors pour l'Opéra Bastille, la mise en scène sur les plateaux de télévision allemande...

Après quelques années d'expérience professionnelle dans la décoration chez les plus grands tapissiers, je me suis forgée une aisance sur le plan de la gestion d'entreprise, le relationnel. Cela m'a surtout donné l'envie d'entreprendre et de m'affirmer dans ce domaine.

Sollicitée pour reprendre l'activité du tapissier que j'avais connu lors de mon stage de 3ème, je poursuis depuis 2007 mon souhait d'apporter à notre clientèle l'expression de ma passion pour la décoration et l'art de vivre.