Blandine LECERF

En recherche active d'un emploi pendant maintenant un an dans les Ressources Humaines, je souhaite avoir la chance de pouvoir réintégrer le marché de l'emploi et acquérir de l'expérience dans ce domaine.

Ayant un an d'expérience en alternance dans le domaine des Ressources Humaines, notamment sur la gestion de la formation et la gestion du temps (+ subrogation et DSN), réalisée dans une entreprise de 700 salariés, je souhaite approfondir mes connaissances et compétences sur le recrutement et la gestion du personnel mais aussi la formation qui ne cesse d'évoluer.

N'ayant pas d'attache dans les Ardennes ni la Champagne-Ardenne, je suis disposé sur toutes les régions de France.



Mes compétences :

Informatique bureautique

Comptabilité

Accueil physique et téléphonique

Archivage et classement divers

Ressources humaines

Gestion administrative

Recrutement

Organisation professionnelle

Aisance relationelle

Aide au recrutement

Aide à la décision