Blandine LESAGE

Bilingue anglais/français, je dispose d'une quinzaine d'année d'expérience en développement d'applications logicielles complexes, dont 3 dans l'appareillage de contrôle non destructif (CETIM - France) et 12+ dans les télécommunications (Nortel Networks - Canada).



Lors de mes deux dernières années chez Nortel, je me suis orientée vers le management des releases et j'ai pu ainsi approfondir mes connaissances entre autres dans le cycle de developpement d'applications logicielles, le planning et la gestion des resources et du contenu de la release, le transfert des demandes clients en solution logiciel.



Dynamique et entreprenante, je m'adapte assez facilement aux changements. Je suis ouverte à de nouveaux secteurs d'activités et à de nouveaux métiers.



Je suis donc à la recherche de nouveaux défis qui me permettront, non seulement de valoriser mes compétences, mais aussi d’élargir mes connaissances.



Mes compétences :

Gestion de projet

Release management

Télécommunication

Planning

Leadership

Organisation

Résolution de problèmes

Développement logiciel

Coordination de projet

Service client