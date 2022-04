Blandine MAES

Actuellement consultante en évolution professionnelle, évaluatrice externe et formatrice dans différents secteurs d'activité : entreprises, établissements de santé, structures de formation, collectivités territoriales, associations.

J'ai une bonne maîtrise des démarches d'évaluation, des accompagnements individuels et organisationnels, la gestion la prévention des conflits et des risques pyscho-sociaux.



J'ai une bonne connaissance du milieu de la santé, médico-social et de l'industrie.



J'ai participé à la rédaction de plusieurs ouvrages :

"Conduire un audit à visée participatif"

"Sortir du management panique".

"Qualité et enseignement".

"Les démarches d'accréditation entre recherche de sens et contrôle"



Mes compétences :

Audit social

Coaching emploi

Consultante en évolution professionnelle

Recrutement

Santé

Coaching de cadres

Médiation

Evaluateur externe

Outplacement