Blandine MAURIER

Responsable de l'élaboration de la politique d'archivage de l'association recherche et santé mentale (ARHM).

Chargé de la définition de la solution d'archivage et du traitement archivistique des dossiers "patients".



En charge actuellement de la coordination d'un groupe de travail missionné par l'ANAP, j'interviens en tant qu'expert pour une mission de conseil sur les process d'archivage, spécifiquement sur l'archivage électronique des "dossiers patients".



Enfin, je coordonne un groupe de travail sous l'impulsion d'ASCODOCPSY pour mettre à jour et rédiger de nouvelles réglementations (Tableaux de tri et de conservation ayant portée réglementaire sur les archives hospitalières) validée par le SIAF (Service interministériel des archives de France) et le ministère de la santé.







Mes compétences :

Archivage

Gestion de projets

GED Collaborative