De formation littéraire, je suis une professionnelle de santé très polyvalente et d'adaptation rapide.



Mon parcours m'a amené à me spécialiser dans la prise en charge en oncologie, et à communiquer cette spécificité autour de moi.



Mes compétences :

DxCare

Soins infirmiers

Oncologie

Infirmière

Cancérologie

Bureautique

Enseignant formateur