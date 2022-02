Vous êtes à la recherche dun Content manager à embaucher en CDI à compter davril 2022 ?

Mon profil peut vous intéresser !



Littéraire dans lâme, jai intégré une prépa Hypokhâgne et validé mes acquis avec lobtention dune licence de Lettres Modernes.



Dans les précédents chapitres de mon parcours, jai intégré le monde des Ressources Humaines dans lequel jai pu obtenir assez de confiance pour évoluer progressivement jusquau poste de Responsable ADP et paie.



Cette expérience riche de 10 ans a développé mon sens de lécoute, des priorités et du travail en équipe. Malgré tout, javais besoin de combler un « petit-quelque-chose » d'essentiel en exerçant un métier qui ferait encore plus sens pour moi



Pourquoi Content manager ? L'évidence. La nouvelle impulsion. La chance d'allier l'inventivité et le contenu. Cest par le biais dune formation à lIfocop que japprofondis mon expertise (UI/UX, HTML CSS, référencement SEO/SEA, Copywriting, web marketing, animation réseaux sociaux - Titre RNCP niveau 6). Ma sensibilité créatrice et mon aisance rédactionnelle ont désormais le feu vert pour sexprimer !



Ecrivons la suite ensemble ! Nhésitez pas à me contacter : blandine.michaud@outlook.fr



A très vite !