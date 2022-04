Blandine Mireille ONGUENE EP MEMBI

Gestionnaire du personnel depuis plus de 13 ans. Debut dans une societe au service administratif et financier. Par la suite j ai ete Assistante aux missions de recrutement dans un cabinet RH.. Actuellement je suis Coordinatrice RH a Alucam(( esprit d écoute , très forte capacité d adaptation, maitrise de la gestion administrative du personnel et de l ingénierie de la formation sans oublier les étapes du recrutement( de la présélection en passant par le testing et la selection finale...)

Prête a mettre ces atouts au service d une entreprise.



Mes compétences :

Gestion administrative du peronnel

Recrutement ( preselection et testing)

Elaboration et mise en oeuvre plan de formation