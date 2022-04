Blandine MOLINIER

COMMEDIENNE :

Formation en entreprise : TOSHIBA France, MAIRIE DE PARIS, EMIPS

renforcer la cohésion d'équipe avec le jeu théâtral,

explorer le training d'acteur pour porter sa parole,

l'altérité féminine par les personnages du théâtre.



atelier thérapeutique pour personnes en difficulté psychique ou sociale :

enseignement primaire et secondaire, gériatrie, milieu psychiatrique, lieu d'accueil, centre d'hébergement.









Compagnie théâtrale JAHDT Théâtre depuis 2001 (résidence à Arpajon 2001/2005)

Spectacles, lectures, interventions en Essonnes



Comédienne : Théâtre de l'Atelier Paris, Festival d'Avignon, Festival Banlieues'art,

Chanteuse : Printemps de Bourges, Carrefour de la différence, le tire-bouchon



Radio France-France Culture : rôles dans fictions, lectures en direct depuis 1990

Poésie sur Parole, Le bon plaisir, matinée des autres, Un jour au singulier, Les chemins de la connaissance



Service de long séjour de gériatrie hôpital de Puteaux : lecture au chevet pour l'Association Tournesol-Artistes à l'hôpital



Voix-off pour film institutionnel, événementiel, publicité : Abaque Micro

Zao Wou Ki, Georges Noël : réalisation Luc Jean-Baptiste ACCAAN production



Cours I.U.F.M. de Paris "Apprentissage et théâtre" et "La médiation artistique"



Master II professionnel médiation à la personne, art-thérapie, Paris V René Descartes

Ecole du spectacle : ACP de Paris



Mes compétences :

Psychiatrie

Mise en scène

Gériatrie