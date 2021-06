Bertrand MOLINIER

Accompagnement des projets de transformation des Directions Générales et Financières : diagnostic, conception et mise en œuvre de solutions dans les domaines suivants :

- Optimisation des organisations, mutualisation et CSP.

- Fluidification et simplification des processus comptables, financiers et de pilotage.

- Optimisation de l’efficacité des structures et amélioration de la compétitivité et de la performance.

- Conception et mise en place de dispositifs de contrôle interne, audit interne et maîtrise des risques.

- Élaboration et mise en œuvre de dispositifs de pilotage financiers et non financiers et de modèles de gestion.

- Optimisation du cycle de gestion (business plan, prévisionnel et reporting).

- Accompagnement des opérations de fusions et de réorganisations des structures juridiques et opérationnelles (Post Merger Integration, filialisation, création de Business Unit …).

- Pilotage bilanciel et optimisation de l’allocation des ressources.

- Accompagnement du changement et animation de la filière métier finance.



Interventions dans des contextes de réorganisations, de modernisation, de changements de périmètres Groupe ou de Business Model, avec une logique de Business Case.





Mes compétences :

Conseil

Pilotage de la performance

Contrôle interne

Organisation

Industrie

Audit

Direction financière

Gestion de projet

Secteur public