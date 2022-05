Olivier LECERF

Conseiller en Gestion de Patrimoine sous mandat GAN PATRIMOINE, j'interviens auprès de particuliers, de professionnels et d'entreprise dans les domaines suivants : création et diversification du patrimoine, dynamisation de l'épargne financière, investissement immobilier, optimisation fiscale, préparation de la transmission successorale, préparation de la retraite et prévoyance.



Plus spécifiquement pour les indépendants et les chefs d'entreprise, j'interviens également sur les points suivants : optimisation de la rémunération du dirigeant, sécurisation de l'entreprise dans la durée (homme-clef / pactes d'associés), épargne salariale.