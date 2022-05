Olivier LECERF

Sous la marque commerciale OXXER Patrimoine, je suis Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance, inscrit à l'ORIAS sous le N° 20002343 (Mandant : GAN Patrimoine SA).



Mon équipe et moi-même vous accompagnons dans la création de votre patrimoine, la dynamisation de vos placements, l'optimisation de votre fiscalité, vos investissements immobiliers, la préparation de votre retraite et la préparation de votre transmission successorale. Nous vous assistons également en matière de prévoyance et de santé.



Approche spécifique pour les chefs d'entreprise : solutions de prévoyance et de santé collectives pour le dirigeant, sa famille et ses salariés. Epargne salariale (PEE / PERCOL). Optimisation de la rémunération du dirigeant.



Toutes solutions d'assurance IARD & Vie pour les particuliers comme pour les professionnels.