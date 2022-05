Olivier LECERF

Http://www.olivierlecerf.com

Plus de 25 ans d’expérience ; voix off d’un jeu diffusé sur France 2 “Score à battre” présenté par William Leymergie, des remplacements de Jean-Luc Reichman pour “Que le meilleur gagne” présenté par Naguy, BA pour TF1, voix off pour une vingtaine de films sur la chaîne Voyage, des docus pour Discovery Channel et des milliers de pubs radios et télé, des centaines de documentaires, films d’entreprises, audiotel, e-learning, doublage, voice-over, jeux videos, attentes téléphoniques, et j’en passe et j’en oublie…



Je participe aussi en tant que coach vocal ou coach de prise de parole en public à des stages de formation (possibilité de cours individuels). Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter !



Pour compléter le tableau, j'ai aussi d'autres cordes à mon arc en ciel... Quelques mises en scène de spectacles, des scénarii de BD (et même un prix à Angoulême : Jeune Talent en 2000), des nouvelles (dont une primée), etc. Vous retrouverez plus d'infos concernant ces différents "bouts de ficelles" multicolores sur mon site à la rubrique "Autres plaisirs..."





Mes compétences :

Comédien Voix Off

Coach Vocal

French Voice Over

Coach prise de parole en public

Voix Off

Scénariste

Théâtre

Cinéma

Spectacle

Comédie