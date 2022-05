Philippe DOMENC

L’agence tous mix est une agence de communication spécialisée dans la production audio.



Créée en Juillet 2006 par Philippe D. (producteur de 1995 à 2006 pour WIT FM – radio leader en Aquitaine - et la régie

publicitaire IP régions), l’agence tous mix conçoit et réalise vos spots publicitaires (radios,webradios, web), rédactionnels,

attentes téléphoniques, sonorisation d'espaces de vente et autres productions audio, en alliant savoir faire, exigence et créativité.



Installé en Gironde, notre studio fait appel aux compétences de

techniciens et comédiens professionnels locaux et nationaux pour vous proposer des solutions de qualité, adaptées à votre budget.



Que vous soyez une agence, une régie, une radio, une grande

entreprise, une PME ou TPE, un commerce ou même un particulier, notre réactivité et notre souplesse de structure sauront vous orienter et mettre en oeuvre toutes les étapes de

votre projet, pour une communication efficace et adaptée.



Mes compétences :

Publicité

Voix off

Radio

Casting

Son

Sonorisation