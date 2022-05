Sandrine PERRIN - CHAMBALLON

J'ai 27 ans d'expériences professionnelles et un parcours pour le moins atypique !



Après des études commerciales, j'ai travaillé un an dans la pub (assistante prod), plusieurs années au sein d'un grand magasin parisien en tant que démonstratrice pour diverses marques prestigieuses d'ameublement, un détour d'un an par la télé, puis direction La Poste... Entreprise qui m'a permis de développer de nouvelles compétences, tant au niveau commercial (responsable Grands Comptes portefeuille banque / Assurance), que dans le domaine de la formation (coaching) et le management.



J'ai ensuite rejoint le groupe Mediapost Communication, en tant que Responsable Déploiement Commercial et j'ai découvert depuis peu un nouveau domaine : les RH !



C'est en tant que Directrice de la Relation Clients que je transforme cette filière en proposant aux Directeurs Opérationnels de La Poste des services RH de qualité, des accès à l'information facilités et un engagement de réponse sur des domaines très sensibles socialement.







Mes compétences :

Créative