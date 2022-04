Claire CANAC

PILOTAGE DE PROJETS

Interface, coordination et support de la MOA

• Intervenir dès la validation contractuelle avec le client

• Manager de manière transversale les projets

• Accompagner le client aux changements (projets de migration)

• Garantir les délais

• Alerter la Direction commerciale sur - écarts potentiels versus objectifs fixés - réajustement -

• Conduire les instances et les réunions de projet du kick-off à la clôture

• Rédiger les spécifications et les remonter à la MOA

• Coordonner les missions des services techniques

• Middle Management de l'équipe consultants et support



RELATION CLIENT

Interlocutrice unique des clients décisionnaires - TPE - PME – Grands Comptes - Centres de contacts - Industriels de l'Agroalimentaire,...

• Formaliser et rédiger les besoins fonctionnels

• Élaborer les supports de formation

• Animer des sessions sur mesure pour permettre aux utilisateurs de s’approprier l’outil - front et back Office -



SUIVI LOGISTIQUE

• Gérer la logistique des clients (coûts, groupage, indicateurs de performances, EDI, réseau box, déstockage,...) en collaboration avec les logisticiens : Eurodislog, Staci, EPLS, DHL,...



CONNAISSANCES LOGICIELS

• Adaptation rapide à tous progiciels et passionnée par l’apprentissage des NTIC

• Maîtrise de logiciels d’assistance et de formation à distance

• Utilisation logiciel JIRA pour la gestion des tâches (anomalies - demandes)

• Paramétrages des plateformes eCos de nos clients

• Logiciel de gestion de projet IT : In-Step

• Initiée à la gestion de bases de données relationnelles MySQL



LANGUES

• Utilisation professionnelle de l'Anglais (TOEIC en 2012) : Interface des SSII basées à l'étranger pour le suivi de développements externalisés.



Mes compétences :

Autonomie et initiative

Rigueur et goût du relationnel

Dynamique et très attachée aux résultats

Réactive. Organisée

Esprit d'équipe

Rigueur