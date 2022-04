Claire CANAC

Ma société est créée depuis 1988. J'ai rejoint le groupement ORPI en 2000 afin de développer l'entreprise et offrir à nos clients toujours plus de services, de compétence, et plus de choix.

Je suis impliquée à la FNAIM depuis plus de 20 ans, pendant 15 ans j'ai eu en charge l'organisation de la formation en Midi Pyrénées.

Aujourd'hui je suis implantée sur le site de Castres et de Lavaur. Nous sommes 16 personnes pour nous occuper des ventes, locations, expertises, gestion et syndic.

Je recherche des agents commerciaux sur des secteurs précis dans le Tarn. Nous leur apportons la formation et les outils nécessaires à leur réussite.Ils concervent leur autonomie de travail et leur liberté.

n'hésitez pas à me contacter par mail si cela vous interresse.



Mes compétences :

Copropriété

Immobilier

Recrutement

syndic

Syndic de copropriété

Vente