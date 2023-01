Khosrow ABBASSIAN

Comme coach formateur, depuis 2001 j'accompagne les entreprises et leurs salariés. Plus récemment avec la pandémie Covid-19 et afin de répondre aux nouvelles exigences sanitaires, j'anime des formations à distance, ainsi que des Webinaires. A la demande de mes clients, j'ai adapté en distanciel (Zoom, Teams) certaines formations à l'origine conçues en présentiel, mais toujours dans le respect du cahier des charges initial.



Quelques mots sur DPS2

Crée en 2004 comme organisme de formation, DPS2 (Dessiner sa Propre Stratégie de Succès) respecte à la fois les normes DATADOCK (Certifié ICMS, Juillet 2017) et QUALIOPI (Certifié Proneo, février 2020).



Mon ADN : croire dans l'humain et son potentiel, oser, m'adapter en permanence, rester neutre et bienveillant, agir comme chef de projet pour assurer la mise en place de l'intervention et rendre des comptes (ROI)

Ma passion : permettre la transformation des individus avec comme leviers, le coaching et la formation

Ma spécificité : interventions 100% adaptives, ludique et pragmatiques, en présentiel, distanciel ou Blended.

Originalités : 3 méthodes brevetées exclusives (Attitude DRÉCAN®, Attitude MAM®, Méthode BODO®)

Mon équipe : je suis épisodiquement rejoint par d'autres pairs selon la nature et le volume de la mission qui m'est confiée par mon client.

Mes réalisations : 18300 heures d'intervention, 5840 personnes formées & accompagnées, plusieurs Webinaires et formations à distance depuis avril 2020.

Ma garantie : la reconnaissance et la satisfaction totale de mes clients, sinon je ne facture pas l'intervention !

Ma mobilité : Europe, Amérique du Nord, Moyen orient (en stand-by en ce moment)



Contactez-moi par In-mail ou 0622531929, je me ferai un plaisir de vous ÉCOUTER.