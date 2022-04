Blandine MORTKA (DEBRIFFE)

Je suis passionnée par l'univers de l'enfance !

J'aime créer des univers colorés, féérique, magique ...

En constante recherche de nouvelles expériences, envie de réaliser de nouveaux projets et de rencontrer de belles collaborations !!



Voici pour découvrir une partie de mes réalisations :

http://10dine.ultra-book.com/



Et n'hésitez pas à me contacter pour découvrir encore + de créations !)

bdebriffe@gmail.com

06 17 35 04 55



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator