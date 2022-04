Secrétaire médico-sociale expérimentée à la recherche d'un poste au sein d'un cabinet médical ou d'un établissement public social.



Mes compétences :

Saisie avec dictaphone

Terminologie médicale

Utilisation d'outils bureautiques (Word, Exel...)

Méthodes de classement et d'archivage

Eléments de base en comptabilité et administrive

Gestion des stocks et approvisionnement

Prise de rendez-vous

Gestion administrative d'un cabinet médical

Acceuil téléphonique et physique

Facturation (CCAM et NGAP)