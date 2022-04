Blandine PAWLIK

Mon parcours « atypique » m’a permis d’acquérir l’art des relations humaines, de la négociation, de la gestion et formation du personnel mais aussi des responsabilités.



Mes atouts : Adaptation rapide, autonomie, rigueur, dynamisme, prise d’initiative mais aussi, sens du commerce et de l’organisation. Je suis une personne de confiance, efficace et qualifiée, qui se donne les moyens pour réussir.



Mes compétences :

OneShot

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop