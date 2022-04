Blandine PERZO-DUVILLARD

Pharmacien diplômée en 2007 ayant plusieurs expériences dans différentes officines lyonnaises (69), aveyronnaises (12) et Rennaises (35).

Titulaire des diplômes universitaires de Phytothérapie et plantes médicinales et d'Homéopathie.

Formation en assurance qualité à l'officine, ayant participé à la création et à la mise en place entre janvier 2010 et janvier 2013 du projet de certification qualité selon la norme iso9001-QMSpharma 2010 au sein de ma dernière entreprise.

Maitre de stage d’élèves apprentis préparateurs.



Mes compétences :

Homéopathie

Phytothérapie

Assurance Qualité officinale

Dermocosmétique

Pharmacovigilance

Pharmacien

Qualité