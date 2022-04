Blandine PHILIPPOT

Diplômée en ingénierie mécanique à l’INSA de Rouen en 2004, j’ai choisi de commencer par travailler dans le domaine de l’informatique lié aux télécoms. J’ai ainsi accumulé au cours de ces sept dernières années une certaine expérience dans le développement informatique et dans la gestion de projet s’y rapportant. Ma volonté d’évoluer et ma curiosité naturelle m’ont aussi poussé à suivre plusieurs formations dans le domaine comme réseaux et télécom, génie logiciel, ou encore une formation d’architecte java/.net C#.



Il va donc de soi que j'aimerais travailler sur des technologies de pointe, et d’aller plus avant dans l’interdisciplinarité, particulièrement au sein d’une entreprise où l’innovation est constante. Par ailleurs, je suis persuadée que mes qualités relationnelles, ma rigueur et mon sens du service me permettront de m'intégrer rapidement.



Mes compétences :

SQL

Oracle

Télécommunications

C++

Gestion de projet

Mécanique

Java EE

JQuery

Java Platform

HTML 5