Blandine PIEDISCALZI

Assistante commerciale dans le domaine de l'automobile depuis plus de 12 ans jai pu développer mes compétences et mes acquis dans les domaines administratif, commercial et sav. Depuis plus de 4 ans je suis en poste chez un mandataire automobile, grand groupe dans la région Midi Pyrénées et travaille en collaboration avec une équipe de vendeurs et d'un service apres vente.



Mes compétences :

Wincar

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Siv / ANTS

Cardiff