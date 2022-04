Blandine PIGNAL-MIGNOT

Riche d’une expérience de plus de 28 ans passée auprès des professionnels et des particuliers j’ai acquis de grande qualité d’écoute et d’adaptation. La vente, la gestion administrative, et l’accueil sont mes compétences mises au service de la clientèle. Mon expérience significative d’encadrement et d'assistanat a éveillé en moi le constant besoin du challenge.

Mon aisance téléphonique et relationnelle, et ma maitrise de l’informatique me permettent une facilité d'adaptation .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Management

Accueil téléphonique

Techniques de vente