J'habite dans le département 05 et je souhaite travailler en home office sur un secteur géographique déterminé. Je suis actuellement en poste comme Ingénieure d'Affaires sur PACA et sud Rhône Alpes.

Dynamique et positive, je peux être un réel atout au développement de votre entreprise.

Contactez moi afin que nous puissions collaborer !



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

home office

Encadrement d'équipe

Commercial b to b

International

Vente

Autonomie