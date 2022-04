Blandine PREVEL

Après des études en marketing international en Basse Normandie, mes différentes expériences bancaires Normandes et Berrichonnes m'ont permis de m'enrichir professionnellement et humainement afin de progresser dans le milieu banque/assurance. Groupama a été ma dernière expérience dans laquelle j'avais une triple fonction : Chargée de clientèle particulier, gestion seule d'une agence et enfin Référente banque sur le secteur de Châteauroux.



Objectif de mes expériences : satisfaire la clientèle en leur garantissant la protection de leurs biens, de leur famille et des finances du foyer.













Mes compétences :

Autonomie

RESPONSABLE DE SES ACTES

Banque

ASSURANCE

Finance