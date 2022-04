Blandine RABIN

Je suis titulaire d'une licence de psychologie et d'une master de droit spécialisé pour les mineurs en difficulté.



Ces deux formations m'ont permis d'avoir un regard croisé afin de mieux conseiller, orienter et analyser les différentes situations.



Je m'adapte facilement aux situations et dispose d'un bon sens du relationnel.



J'aimerai pouvoir travailler au sein de l'aide sociale à l'enfance ou auprès de ses partenaires.



Mes compétences :

Psychologie

Criminologie

Droit