Blandine RAYE

Forte d'une expérience internationale de 17 ans au sein d'importants organismes privés et publics souvent institutionnel (Consulat de France, Union des Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'Etranger, Organisation des Nations Unies, Comité Régional du Tourisme), je pratique et maîtrise différentes facettes des métiers de la communication.



Mes domaines de compétence intègrent la gestion de structure documentaire (brochures, fiches techniques, annuaires, guides, rapports d’activité, newsletters), le contenu de sites web, les relations avec la presse, les partenaires et les prestataires ainsi que l'organisation d'événements (séminaires, AG, congrès & symposiums.)



Autodidacte en communication, je revendique à ce jour plus de 10 ans d'expérience chez l’annonceur pour lequel j’ai toujours été - quel que soit le secteur - porte-parole vis à vis de publics internes ou externes. Mes capacités d'organisation, mes qualités relationnelles et mon aisance rédactionnelle me permettent d'être véritablement autonome dans la réalisation de mes missions.



De retour de Londres depuis le mois de septembre 2009, je souhaite mettre mes qualités d'organisatrice et de fédératrice au service d'une société désireuse de développer et consolider ses réseaux.



Je suis disponible et ouverte à toute proposition.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Documentation

Evénementiel

International

Internet

Marketing

Newsletter

Porte parole

Presse

Rédactionnel

Relationnel

Relations Presse

Relations publiques

Site internet