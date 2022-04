Marcelle BOUSBACI

O Pilotage des opérations de la chaîne d’approvisionnement du produit de santé entre filiale(s), centre(s) de distribution et site(s) de production en conformité avec la règlementation pharmaceutique



o Coordination entre les sous-traitants français et étrangers et les services internes (qualité, production, commercial, règlementaire, distribution, finance) dans une démarche de Supply Chain intégrée



o Conduite des évènements liés au cycle de vie du produit (lancements, arrêts de commercialisation, mise en conformité règlementaire du packaging, crises, transferts industriels) dans le respect des Bonnes Pratiques en vigueur





Mes compétences :

Gestion des stocks

Supply chain

Logistique

SAP

Supply Chain Management

Demand Management

Reconciliations

Microsoft Office

Inventory Management

Business Continuity

Crisis Management

Medical Devices

Supply Planning

Compliance

Distribution Centres

Intranet

Cold Chain

GCP

ICH

Product Life Cycle