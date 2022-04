Blandine RECOQUILLÉ

Jeune diplômée d'un master CCA (Comptabilité, Contrôle et Audit) cherche à construire sa carrière, ayant déjà une expérience professionnelle gràce à l'alternance.

Toujours à l'affût de nouveauté et de nouvelles expériences, je suis ouverte à toute proposition susceptible d'enrichir mon expérience et mes aptitudes dans les domaines de la comptabilité.

Mon secteur de prédilection est la comptabilité sociale. .



J'ai intégré en en octobre 2012 le Master CAA (Contrôle, Comptabilité et Audit) à l'Université Paris 13 Villetaneuse, en alternance avec un poste de chargée de la comptabilité sociale à Crédit Agricole Assurances. Cette alternance m'a permis d'explorer les domaines de la comptabilité au sein d'un groupe international.



Mes qualités : mon relationnel, ma rapidité, mon organisation, ma pugnacité, mon ambition, ma force de travail et mes connaissances. Je suis une personne dynamique, toujours ouverte aux nouvelles expériences et qui aime sans cesse apprendre.



Sur le long terme, je souhaite intégrer une équipe des Normes comptables ou un service de consolidation. Arrivant au terme de mes études, je suis à la recherche d'un poste en CDI dans cette voie.