Blandine REMOND

Après 20 ans de postes à responsabilité (Juriste, Responsable Service Social, Responsable Ressources Humaines) au sein de différentes structures internationales et nationales aussi innovantes que passionnantes, j'ai fait le choix en 2006 d'une nouvelle orientation professionnelle afin de donner encore plus de sens à mon action au quotidien......



Le plus beau des chemins n'est-il pas aujourd'hui d'accompagner les personnes à trouver un financement optimisé et leur permettre de réaliser leurs objectifs et souhaits les plus chers : accès à la propriété - optimisation de leurs conditions et assurance de leur emprunts – oxygène et sérénité en cas d’accident de parcours ?



Ce qui m'anime : Appréhender chaque situation tant personnelle que professionnelle (succession, investissement, situation patrimoniale et matrimoniale, capital, accidents de vie...) avec une vision globale dans une posture d'écoute, de bienveillance et d'ajustement sur mesure.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Relationnel

Analyse crédit

Assurance

Crédit immobilier

Restructuration

Ressources humaines