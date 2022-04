Blandine RENIER

Actuellement en seconde année de Master 2 Conseil et Développement et Valorisation des Acquis, je développe avec cette formation mes compétences, mais également mon offre de services aux entreprises. A la suite d'un bilan de compétence, je suis devenue formatrice d'adultes en 2014, à la suite de l'obtention un DU de formateur d'Adultes (DUFA). J'ai ensuite complété ma formation par une Licence en Sciences de l'Education, parcours Travail Social et Promotion de la Santé (TSPS), puis d'un M1 Travail Educatif en Santé, Social et Scolaire, le tout obtenu à l'Université de Lille.



Auparavant, j'ai travaillé en tant qu'agent administratif et/ou commercial, gestionnaire de planning ou encore manutentionnaire, dans des domaines tels que l'immobilier, l'aide à domicile, ou l logistique.



Je tiens à continuer à être formatrice et accompagner, conseiller les personnes souhaitant se lancer dan une VAE ou un bilan de compétences.



Mes compétences :

Autonome

Autonome & responsable

Commercial

Esprit Commercial

Relationnel

Sens relationnel

Pédagogie

Formation professionnelle continue